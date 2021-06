Kai-Olaf Lang: Niemcy z USA, ale nie bezwarunkowo

Odejście Waszyngtonu od polityki poprzedniej administracji nie oznacza, że w relacjach z Berlinem zniknęły już wszelkie problemy – mówi Kai-Olaf Lang z niemieckiego rządowego think tanku Wissenschaft und Politik.

Niemcy chciały być zawsze pomostem pomiędzy Zachodem a Putinem. Czy za prezydentury Joe Bidena ten scenariusz nabrać może realnych kształtów?

Niemcy próbowały prowadzić niejako dwutorową politykę wobec Rosji polegającą na dążeniu do przyhamowania rosyjskich zapędów z jednej strony i utrzymania kontaktów z drugiej. Berlin był więc za sankcjami po 2014 roku, ale nadal szukał możliwości współpracy w niektórych dziedzinach jak dostawy energii.

Niemcy angażują się czynnie na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale w dalszym ciągu dążą do dialogu z Moskwą. Przy tym Niemcy są przeciwne otwarciu perspektywy członkostwa w NATO dla Ukrainy i Gruzji. Lecz są za stowarzyszeniem tych krajów z UE. Rosja jest temu przeciwna. Generalnie rzecz biorąc, efekty takiego podejścia do Rosji były skromne i to doprowadziło do pewnego otrzeźwienia. Ale nadal nie ma znanych z przeszłości wielkich debat koncepcyjnych dotyczących ułożenia przez Niemcy czy UE relacji z Moskwą. W tej sytuacji ewentualne zakończenie budowy Nord Stream 2 niczego zasadniczo nie zmienia. Koniec projektu natomiast oznaczałby redukcję współpracy niemiecko-rosyjskiej.

Ważniejszy jest szerszy kontekst strategiczny. Gdyby Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że w sytuacji wyzwań związanych z Chinami konieczne jest bardziej pragmatyczne podejście do Rosji, Berlin znalazłby łatwo wspólny język z Waszyngtonem. Taki amerykańsko-rosyjski „reset bis" wydaje się jednak dość nieprawdopodobny. Nie wykluczam więc pewnych napięć na linii Berlin–Waszyngton w sprawach rosyjskich.

Czasy spokojnych snów dla decydentów na całym świecie chyba się już skończyły. W relacjach z USA na pewno jest mniej niespodzianek, mniej formułowanych publicznie pretensji. Jest większa przewidywalność i podkreślanie tego, co wspólne. To nie tylko zmiana atmosfery, ale i pierwsze kroki w tym kierunku. Decyzje w sprawie Nord Stream 2, rezygnacja z pomysłu wycofania wojsk i zmiana polityki klimatycznej USA świadczą, iż wychodzimy z okresu rosnącej nieufności. Ale stare problemy nie zniknęły np. w sprawie podziału obciążeń w NATO oraz wokół podejścia do Chin.

Czy Berlin traktuje zniesienie amerykańskich sankcji wobec NS2 jako własne zwycięstwo?

Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach zwycięstwa czy porażki. To jeden krok, który dopiero wraz z innymi działaniami może doprowadzić do modus vivendi w tej spornej kwestii. Jest szansa, że budowa gazociągu zostanie zakończona. Z tego punktu widzenia byłby to sukces Niemiec, ale także dlatego, że cały projekt uzyskałby pewną legitymizację ze strony USA. Ostateczny kompromis wiąże się jednak z pewnymi ofertami zarówno pod adresem Stanów Zjednoczonych, jak i Ukrainy oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy otwiera temat uruchomienia gazociągu, z czym związane są warunki jego funkcjonowania. Należy się spodziewać starć w tej sprawie na forum UE.

Biden dąży jednoznacznie do normalizacji relacji z Niemcami. Czego oczekuje w zamian?

Wsparcia jego międzynarodowych i globalnych inicjatyw mających na celu rewitalizację Zachodu oraz pomocy w promowaniu takich tematów jak polityka klimatyczna. Z tym nie ma większych problemów, bo Niemcy są orędownikami takich rozwiązań. Trudniej w sprawie Chin. Mimo rosnącej świadomości problemów związanych ze wzrostem siły i pozycji Chin nie ma niemieckiej aprobaty dla forsownej polityki w sferze praw człowieka ani też polityki twardego powstrzymywania Chin. Te sprawy mogą stworzyć konfliktogenną atmosferę w relacjach niemiecko-amerykańskich także w czasach prezydentury Bidena.

Za kilka miesięcy w niemieckim rządzie znajdą się Zieloni, niegdyś niechętni NATO oraz przeciwnicy NS2. Czy należy oczekiwać zasadniczej zmiany niemieckiej polityki?