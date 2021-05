Brzezinski ambasadorem USA w Warszawie?

Ojciec Marka, Zbigniew Brzeziński, zapisał się w świadomości Amerykanów jako doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera. To najwyższe stanowisko w amerykańskiej administracji pełnione przez Polaka.

Był to burzliwy okres kryzysu związanego z amerykańskimi zakładnikami w Iranie oraz sowieckiej inwazji na Afganistan pod koniec lat 70. Brzeziński dał się poznać jako zwolennik twardej linii wobec Związku Radzieckiego i działał na rzecz ograniczenia jego ekspansji na świecie. Postulował m.in. wsparcie przez USA antysowieckiej partyzantki w Afganistanie, a także Solidarności jako ruchu antykomunistycznego. Jego postawa miała wpływ na rozładowanie kryzysowej sytuacji w grudniu 1980 r., która groziła konfrontacją, a nawet wkroczeniem wojsk radzieckich do Polski.

Przez dekady Zbigniew Brzeziński, który do końca życia związany był z prestiżowym think tankiem Center for Strategic and International Studies, był cenionym ekspertem w sprawach polityki zagranicznej i często wypowiadał się w wywiadach telewizyjnych oraz publikacjach prasowych.„Był człowiekiem, na którego silną opinię można było liczyć. Chętnie się nią dzielił" – pisze „NYT".