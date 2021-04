Czeskie ultimatum dla Moskwy i pogrom prorosyjskiego lobby

Od początku tygodnia gwałtownie narastał kryzys w stosunkach obu państw. W Czechach ujawniono część raportu służb specjalnych na temat eksplozji w składach amunicji w Vrběticach (w pobliżu granicy ze Słowacją) w październiku 2014 roku. Okazało się, że był to zamach terrorystyczny dokonany przez oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

Moskwie postawiono też ultimatum: w czwartek do południa ma zgodzić się na powrót usuniętych dyplomatów. Zarówno Kreml, jak i rosyjskie MSZ pogardliwie je odrzuciły. W tej sytuacja Praga podjęła decyzję o proporcjonalnym zmniejszeniu ilości dyplomatów w rosyjskiej placówce i kazała kilkudziesięciu z nich do końca maja opuścić Czechy.

– W ten sposób przynajmniej osiągniemy to, do czego dążyliśmy od trzech dekad – zauważył jeden z czeskich dziennikarzy. Czechy bowiem starały się o zmniejszenie na stałe rozdętej obsady rosyjskiej ambasady, w której nadal pracowało (już po usunięciu 18 ludzi) 27 dyplomatów i 67 pracowników technicznych – zdecydowanie za dużo na 10-milionowy kraj.

Kontrwywiad od lat alarmował, że połowa rosyjskich przedstawicieli w kraju (również z konsulatów w Brnie i Karlowych Warach) to szpiedzy.

Jednocześnie władze podjęły decyzję o rozgromieniu przynajmniej części prorosyjskiego lobby. W środę policja – oficjalnie zaprzeczając, by było to związane ze sprawą wybuchu w Vrběticach – dokonała w całym kraju obławy na członków organizacji „Czechosłowaccy rezerwiści na rzecz pokoju". Założona przez byłych oficerów komunistycznej armii wysyłała ludzi do walki w Donbasie po stronie Rosji. Zatrzymano pięć osób. Służby są przekonane, że większość „rezerwistów" współpracuje z Rosjanami.