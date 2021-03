Dwóch się kłóci, trzeci nerwowo nasłuchuje

– Putin jest pragmatykiem. Jego polityka polega na tym, by nie dopuścić do zaostrzenia militarnego konfliktu z NATO. Dlatego może wtargnąć na (ukraiński) Krym, ale nie do (estońskiej) Narwy – mówi Trawin o perspektywach rozwoju stosunków Rosji z Zachodem. Jednocześnie jednak Kreml cały czas odwołuje się do swej potęgi wojskowej. Rosja ma porównywalną z USA ilość głowic jądrowych (i kilkakrotnie więcej niż Chiny), na to między innymi wskazywał Putin, proponując amerykańskiemu prezydentowi Joe Bidenowi publiczną debatę online.