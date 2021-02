Chiński labirynt Prawa i Sprawiedliwości

Z naszych informacji wynika, że szczyt doprowadził do zgrzytu między rządem a głową państwa. Udział prezydenta miało odradzać MSZ.

Gdy spytaliśmy o to resort dyplomacji, dostaliśmy niejednoznaczną odpowiedź. „Priorytetem Warszawy jest pełne wykorzystanie już ustanowionych dwustronnych mechanizmów kontaktów i współpracy z Pekinem. Udział Prezydenta Andrzeja Dudy w szczycie 17+1 odzwierciedla zatem jedno z podstawowych założeń naszej polityki, że żadne istotne wydarzenie dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej nie może obyć się bez obecności Polski" – napisało nam biuro rzecznika MSZ.

O tym, że ministerstwo sugerowało, by obniżyć rangę polskiej reprezentacji, mówią nasze źródła w resorcie. – W tygodniu poprzedzającym wideokonferencję członek kierownictwa MSZ odradzał uczestnictwo prezydentowi. Ten ostatni odpowiedział, że i tak weźmie udział, nawet jeśli MSZ go do tego nie przygotuje – mówi jeden z dyplomatów.