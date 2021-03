Polska odpowiada Białorusi, wydala dwoje dyplomatów

W czwartek białoruskie MSZ poinformowało , że Białoruś mają opuścić Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz kierownik wydziału konsularnego Paweł Niedźwiedzki. Białoruski resort tłumaczył decyzję "asymetryczną i destruktywną odpowiedzią Polski na prawomocne i uzasadnioną decyzję w stosunku do Konsula Generalnego RP w Brześciu".

Z kolei we wtorek Białoruś wydaliła polskiego Konsula Generalnego RP w Brześciu Jerzego Timofiejuka. Mińsk tłumaczył, że to w związku z udziałem polskiego dyplomaty w uroczystości związanej z "Dniem Żołnierzy Wyklętych", która odbyła się 28 lutego w Brześciu.

W odpowiedzi na to Polska uznała w środę za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie. - Polska rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi - komentował czwartkową decyzję białoruskiego MSZ Marcin Przydacz.