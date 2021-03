Współzałożyciel polskiej szkoły zatrzymany na Białorusi

Informując o sprawie białoruska agencja powołała się na zastępcę szefa Komitetu Śledczego obwodu brzeskiego. Według Siergieja Strapko, 28 lutego grupa osób "dopuściła się działań mających na celu rehabilitację nazizmu oraz podżeganie do nienawiści na tle etnicznym".

Biełta zacytowała zastępcę szefa Komitetu Śledczego obwodu brzeskiego, który oświadczył, w biurze organizacji oraz miejscach zamieszkania jej pracowników przeprowadzono rewizje. Skonfiskowane zostały: sprzęt biurowy, dokumentacja statutowa oraz inne materiały, "w tym plakaty i literatura dotyczące działalności Ramualda Rajsa" ("Burego" - red.).

W sprawie chodzi o uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, które 28 lutego zorganizowali w Brześciu działacze organizacji związanych z Polską.

Wcześniej białoruskie MSZ wezwało polskiego konsula Jerzego Timofiejuka do opuszczenia kraju "w związku z rażącym naruszeniem Konwencji Wiedeńskiej". We wtorek zastępca ambasadora Marcin Wojciechowski został wezwany do MSZ w związku z udziałem Timofiejuka w uroczystości związanej z "Dniem Żołnierzy Wyklętych", która odbyła się 28 lutego w Brześciu.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że "w reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego Konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie".