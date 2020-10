Liban i Izrael rozpoczęły negocjacje ws. granicy morskiej

Hezbollah, który w 2006 roku stoczył trwającą miesiąc wojnę z Izraelem podkreślił, iż podjęcie rozmów nie oznacza dążenia do pokoju z Izraelem.

Również Minister Energetyki Izraela podkreślił, że należy mieć "realistyczne oczekiwania" co do przebiegu rozmów.

Rozmowy rozpoczęto kilka tygodni po nawiązaniu przez ZEA i Bahrajn pełnych relacji dyplomatycznych z Izraelem, co jest efektem działań dyplomacji USA. Izrael i sunnickie państwa Bliskiego Wschodu zbliża chęć przeciwdziałania rośnięcia w siłę Iranu.

AFP podaje, że kolejna runda rozmów ma odbyć się 28 października.

