Andrzej Duda: Temat broni nuklearnej nie był przedmiotem rozmowy z Donaldem Trumpem

Jeden z internautów zapytał prezydenta, jak współpraca wojskowa Polski z USA przełoży się na relacje gospodarcze. - Nikt nie mówi, że to jest bezpośrednio powiązane - mówił Andrzej Duda, zaznaczając, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce na przestrzeni lat się zwiększyła.

- I co, niedawno Microsoft zadeklarował zainwestowanie miliarda dolarów w nowoczesne centrum przetwarzania danych. Google dzisiaj ogłosiło jeszcze większą inwestycję. Sądzę, że obecność amerykańskich żołnierzy jest dodatkową gwarancją. Liczę na to, że będą kolejne inwestycje amerykańskie w Polsce i zabiegam o to. Na przestrzeni ostatnich lat nasze wzajemne obroty handlowe wzrosły o 50 proc. To pokazuje, jak nasza polityka przekłada się na relacje gospodarcze - cytuje prezydenta Onet.

Andrzej Duda zapewnił, że chce, aby Europa miała jak najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. - Proszę zwrócić uwagę na to, co mówi prezydent Donald Trump. USA są gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Liczy się z nimi cały świat. Czy można się dziwić, że prezydent USA mówi, że chciałby, aby także państwa NATO czyniły odpowiednie wydatki na obronność? Wydaje mi się, że chyba nie ma nic nieuczciwego. A kto je realizuje? My je realizujemy i nie mamy żadnych problemów w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi - przekonywał Andrzej Duda.