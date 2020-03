Rosja chce zniesienia sankcji z powodu koronawirusa

– Nadszedł czas globalnego porozumienia o jednoczesnej i totalnej rezygnacji ze wszystkich sankcji gospodarczych, oprócz wprowadzonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ – powiedział. Co ciekawie, zrobił to w szóstą rocznicę bezprawnej rosyjskiej aneksji ukraińskiego Krymu.

Według Kosaczewa zainicjować światowe zniesienie sankcji mogłyby państwa grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki). Następnie, jak sugeruje rosyjski senator, inicjatywa miałaby zostać poparta przez G20, a ostatecznie dotarłaby do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kilka godzin wcześniej dziennik „Izwestia” podał, że „w Niemczech apelują o zniesienie sankcji wobec Rosji”.

– W warunkach kryzysu światowego to bardzo mądra i słuszna propozycja. Rosja wyciąga rękę, teraz niech głos zabiera Zachód. Jeżeli Europa nadal będzie dłubać w nosie i prowadzić politykę sankcji, europejska gospodarka padnie – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksiej Muchin, moskiewski politolog związany z Kremlem. – Nie chcecie się przyjaźnić, nie trzeba. Nie pojadą do was chińskie towary przez Rosję itd. Mamy bardzo dobre położenie geopolityczne, które pozwala być pośrednikiem pomiędzy chińskimi producentami i europejskimi rynkami. Na razie żadnych ograniczeń nikt nie wprowadza, jesteśmy pragmatyczni, ale będziemy dbali o własny interes – odpowiada nerwowo na pytanie „Rzeczpospolitej” dotyczące szóstej rocznicy aneksji Krymu, która w 2014 r. spowodowała wprowadzenia pierwszych zachodnich sankcji wobec Rosji.