Ambasador Niemiec reaguje na słowa Putina o Polsce

Do sprawy odniósł się ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel. "Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce" - napisał na Twitterze. Dodał, że ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w "brutalnym podziale Polski".

Wcześniej oświadczenie w sprawie słów rosyjskiego prezydenta wydał premier Mateusz Morawiecki. "Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami" - napisał.

Do sprawy odniosła się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. "Drogi prezydencie Putinie. Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego strasznego konfliktu" - napisała Georgette Mosbacher.