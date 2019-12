Atak na Polskę ma połączyć Rosjan

– Nie będę komentował, dlaczego prezydent Putin akurat teraz podejmuje ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że pakt Ribbentrop-Mołotow był następstwem polityki ugłaskania Hitlera, którą na długo wcześniej Zachód prowadził razem z Polską. Związek Radziecki musiał w takiej sytuacji bronić swoich interesów. 17 września 1939 r. rozpoczął się zaś „pochód wyzwoleńczy” ziem zachodniej Ukrainy i Białorusi. O tym, że to było sprawiedliwe działanie, najlepiej świadczy fakt, że dziś nikt nie zgłasza pretensji terytorialnych ani do Ukrainy, ani do Białorusi, a także do Litwy, która wtedy odzyskała Wilno – mówi „Rzeczpospolitej” ambasador Rosji w Warszawie, Siergiej Andriejew.

