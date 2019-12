Horała o słowach Putina: Rozpaczliwa i bezczelna próba

- Kiedy ktoś kto urządza prowokację odnosi sukces? Kiedy uda mu się tą drugą stronę sprowokować do jakichś nerwowych, histerycznych działań. Nasza reakcja na tę kolejną już rosyjską prowokację, tym razem niezwykle grubymi nićmi szytą i powiedziałbym niezręczną jak na standardy rosyjskiej propagandy, musi być asertywna, stanowcza, ale też spokojna i przemyślana. Nie chodzi o to, żeby teraz wpadać w jakieś histeryczne tony, żeby nadawać przesadną rangę słowom, którym właśnie sam Putin chciałby jakąś dużą rangę nadawać - komentował w programie „Gość Wiadomości” w TVP Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.

- Polska rośnie w siłę i militarnie i gospodarczo, uniezależniania się od rosyjskiego gazu i to jest taka powiedziałbym rozpaczliwa dosyć i bezczelna próba, żeby coś zrobić, w jakiś sposób pozycję Polski na arenie międzynarodowej osłabić - dodał.

Horała stwierdził, że „mamy takie szczęście, że ta propolska narracja historyczna jest po prostu prawdą historyczną i ją musimy po prostu upowszechniać”. - Dobre relacje wymagają elementarnej niesprzeczności interesu państwowego, tymczasem obecnie - i to jest oficjalna doktryna wpisana w dokumenty armii rosyjskiej, również MSZ rosyjskiego jest taka, że istnienie niepodległych państw (...) w ogóle to jest akt agresji wobec Rosji, a już nie daj Boże, żeby to państwo chciało się związać ze strukturami zachodnimi. To jest prawie że równoznaczne z wypowiedzeniem wojny Rosji - mówił wiceminister infrastruktury.

- Dopóki Rosja nie zrezygnuje z idei odbudowy imperium sowieckiego czy rosyjskiego, dopóty będzie podstawowa, elementarna sprzeczność w naszych interesach narodowych i nie będą możliwe dobre stosunki powyżej pewnego zakresu - dodał Marcin Horała.