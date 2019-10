Georgette Mosbacher: Nie daliśmy przyzwolenia na działania Turcji

- Nie daliśmy przyzwolenia na takie działania. Jednak Turcja ma uzasadnione obawy. Każde państwo ma prawo do tego, by bronić swych granic. Warto też pamiętać, że teraz na nich spoczywa odpowiedzialność za to, co robią - powiedziała w rozmowie z Onetem ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

- To dotyczy również ewentualnych uchodźców. To Turcja będzie musiała objąć ich opieką. Poza tym, tureckie władze muszą zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej - dodała.

- Skoro to taka ważna kwestia, to dlaczego sami (sojusznicy - red.) nie wyślą tam swoich żołnierzy, samolotów i czołgów? Dlaczego ma to być armia USA? - pytała.