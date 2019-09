Rzecznik prezydenta Dudy: Nie potrzebujemy pouczania od Macrona

Słowa francuskiego przywódcy skomentował prezydent Andrzej Duda. - Jest mi przykro słuchać takich wypowiedzi - mówił w Nowym Jorku.

Do wypowiedzi prezydenta Francji odniósł się także Błażej Spychalski. - Prosiłbym pana prezydenta Macrona , by skupił się bardziej na problemach swojej polityki wewnętrznej, a mniej interesował się tym, co dzieje się w Polsce. Nie potrzebujemy pouczania ze strony francuskiego prezydenta - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem.

- Czasy, gdy Polska była pouczana przez inne kraje, są już dawno za naszym państwem. Prowadzimy ambitną, dobrą i racjonalną politykę międzynarodową - dodał.