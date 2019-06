Widowiskowy upadek Rady Europy

Mimo to wszyscy dotarli do Strasburga bez przeszkód i uczestniczą w obradach Zgromadzenia.

Na sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – na którą po pięciu latach dopuszczono Rosjan – przyjechało z Moskwy 36 deputowanych i senatorów (wraz z zastępcami). Kilku z deputowanych objętych jest sankcjami UE oraz USA i Kanady za wspieranie aneksji Krymu (za co Rosja zresztą została zawieszona w prawach w Zgromadzeniu).

„Zwycięstwo Rosji jest znaczące, straty Rady Europy – znaczne. Kosztowało ją to wiarygodność, i to w czasie, gdy jej cele i zasady są zagrożone najbardziej od czasu jej założenia" – napisał portal OpenDemocracy.

Pieniądze Gazpromu

– Będziemy pracować, będziemy przedstawiać społeczności rosyjskiej pozycję Rosji i opowiadać prawdę – powiedział dziennikarzom Leonid Słuckij, szef komisji spraw zagranicznych rosyjskiej Dumy i delegat do Zgromadzenia.

Dla podkreślenia swego zwycięstwa Rosjanie zgłosili kandydaturę Słuckiego na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Ale została odrzucona – parlamentarzysta jest na sankcyjnej liście Unii, a w dodatku ciąży na nim oskarżenie czterech moskiewskich dziennikarek o molestowanie seksualne. Co prawda wiosną ubiegłego roku komisja etyki Dumy odrzuciła je, ale w odpowiedzi niezależne rosyjskie media ogłosiły bojkot Słuckiego.

Przeczytaj też: Rada Europy. Rosyjski deputowany groził litewskiemu

– Teraz mamy czas do jesieni, pomyślimy (nad kandydaturą). Możemy zgłosić kogokolwiek – powiedział szef rosyjskiej delegacji Piotr Tołstoj. Wspierając go, Kreml oświadczył, że nie ma zamiaru obecnie regulować swego długu przed Radą (nie płacił składek członkowskich i jest winien ponad 70 mln euro) przynajmniej do listopada.

Wybory parlamentarzystów dokonała tydzień przed wyjazdem do Strasburga Rada Dumy (szefowie wszystkich frakcji i szefostwo izby). W pełni świadomie wysłali tam ludzi o dość kontrowersyjnej reputacji oraz tych, objętych sankcjami. „(Rada Europy) jest gorzej niż bezużyteczna. Teraz będzie pomagała Putinowi rozprzestrzeniać jego korupcyjne wpływy w Europie" – opisał intencje rosyjskich polityków opozycyjny imigrant Garri Kasparow, cały czas podejrzewający, że za decyzją o przywróceniu praw rosyjskiej delegacji „stoją pieniądze Gazpromu i Rosnieftu".

W rzeczy samej, nim jeszcze Rosjanom przywrócono prawo głosu w Zgromadzeniu, udało im się utrącić jedną z czterech kandydatur na stanowisko nowego sekretarza generalnego. „On jest nie do przyjęcia" – stwierdzili o byłym litewskim premierze i eurodeputowanym Andriusie Kubiliusie. W rezultacie stanowisko objęła była chorwacka minister spraw zagranicznych Marija Pejcinović Burić, niechętna sankcjom wobec Rosji. Jednocześnie Zgromadzenie zmieniło zasady swego działania i obecnie żadnego państwa nie można karać sankcjami.