Rosja znów w Radzie Europy. Rosyjski deputowany groził litewskiemu

W rozmowie z rp.pl Emanuelis Zingeris potwierdził, że taka sytuacja na sali plenarnej miała miejsce. - Wygłaszałem przemówienie na temat łamania praw człowieka w Czeczenii. Gdy skończyłem, w sali obrad podszedł do mnie ten rosyjski deputowany z pretensjami i zaczął mnie oskarżać o kłamstwa. Mówił, że muszę zapoznać się z opinią czeczeńskiego społeczeństwa. Odpowiedziałem, że nie mogę tam pojechać, ponieważ jestem persona non grata w Rosji - mówi rp.pl Zingeris.

W środę po przemówieniu litewskiego deputowanego Emanuelisa Zingerisa do jego miejsca na sali plenarnej podszedł członek rosyjskiej delegacji z Czeczenii Szamsaił Saralijew i powiedział, że przyjechał tam by "powstrzymać jego hipokryzję". O sytuacji poinformowała na swoim profilu na Facebooku asystentka Saralijewa Ilona Dimajewa. - Zingeris oczerniał Rosję i Czeczenię - czytamy.

Do incydentu doszło w środę na sali plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy PACE. Było to pierwsze posiedzenie PACE po tym, jak Rosja odzyskała prawo głosu. O powrocie Rosji zdecydowało gremium podczas głosowania, które odbyło się w nocy z poniedziałku na wtorek.

- Gdy podszedł, powiedział: "jestem Ramzanem Kadyrowem" (przywódca Czeczenii - przyp. red.). Zasugerował, że należy do grona tych ludzi. Powiedziałem, że nasza rozmowa jest skończona, wtedy rzucił, że nie jest. Jestem deputowanym parlamentu litewskiego od ponad dwóch dekad, tyle samo jestem w PACE i nigdy dotąd coś takiego mi się nie zdarzyło. Podniosłem rękę i publicznie powiedziałem, że to jest niedopuszczalne, by deputowany rosyjskiej delegacji podchodził do mnie i mówił takie rzeczy. Był bardzo bojowo nastawiony, patrzył na mnie i wcale nie żartował. Odbieram to jako groźbę - twierdzi Zingeris.

Zingeris jest autorem rezolucji w sprawie zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa, która w czwartek została przegłosowana w PACE. Litewski deputowany twierdzi, że władze w Moskwie uniemożliwiają poszukiwanie winnych morderstwa. W rezolucji zaproponowano wprowadzenie sankcji wobec Rosji w sprawie zabójstwa Niemcowa na wzór "listy Magnickiego".