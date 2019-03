Senatorowie USA nazywają saudyjskiego księcia "gangsterem"

Podczas przesłuchania kandydata na ambasadora USA w Arabii Saudyjskiej, emerytowanego generała Johna Abizaida, senatorowie Partii Republikańskiej i Demokratycznej formułowali liczne zarzuty pod adresem Arabii Saudyjskiej, a saudyjskiego następcę tronu, Muhammada ibn Salmana nazwali nawet "gangsterem".

Senatorowie potępiali działania Arabii Saudyjskiej w związku z wojną domową w Jemenie (koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej wspiera tamtejszy rząd w walce z rebeliantami Huti) i zarzucali Rijadowi łamanie praw człowieka - w tym torturowanie kobiecych aktywistek i zamordowanie saudyjskiego dziennikarza, Jamala Khashoggiego, rezydenta USA.

Abizaid wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zamordowania Khashoggiego, podkreślił swoje poparcie dla działań zmierzających do ochrony praw człowieka, ale jednocześnie podkreślał strategiczną wagę związków między Waszyngtonem a Rijadem.

USA nie miały ambasadora w Arabii Saudyjskiej od stycznia 2017 r.

- W długiej perspektywie czasowej potrzebujemy silnego i dojrzałego związku z Arabią Saudyjską - powiedział Abizaid występując przed komisją ds. zagranicznych Senatu USA.

Tymczasem senatorowie zarzucali Saudom, że ci "angażują się w działania, które są po prostu nieakceptowalne" (senator Republikanów Jim Risch).

Z kolei Marco Rubio, również Republikanin, nazwał saudyjskiego następcę tronu "gangsterem" (powiedział dosłownie, że "bin Salman had gone 'full gangster'"). Określenie to powtórzył inny senator Republikanów, Ron Johnson.

- Jest brawurowy, jest bezwzględny, ma skłonność do eskalacji, do ryzykownych zachowań, do konfrontacji w swoim podejściu do polityki zagranicznej i, jak sądzę, chce sprawdzać granice tego, na co może sobie pozwolić z USA - powiedział Rubio.