Rząd sfinansuje najdroższe terapie

– Nadrabiamy wieloletnie niedociągnięcia. Choroby rzadkie były do tego czasu marginalizowane, cierpiały na brak usystematyzowania i planu – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiadając przekazanie do prekonsultacji społecznych Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Plan, na który pacjenci i ich rodziny czekają od blisko 12 lat, zakłada utworzenie eksperckich ośrodków leczenia chorób rzadkich i ich krajowego rejestru oraz zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii. Każdy pacjent ma legitymować się specjalnym paszportem opieki, w którym znajdzie się rozpoznanie z jego międzynarodowym kodem, PESEL oraz najważniejsze informacje na temat diagnostyki i leczenia. Chorzy i medycy zyskają dostęp do platformy edukacyjnej.

Jak tłumaczy Juliusz Krzyżanowski, adwokat z Baker McKenzie, pozwoli to podmiotom odpowiedzialnym, których leki się na nim znalazły, na złożenie uproszczonego wniosku o objęcie refundacją ze środków Funduszu Medycznego. – Uproszczonego, ponieważ spośród czterech normalnie wymaganych na tym etapie analiz będzie musiała być złożona tylko jedna: analiza wpływu na budżet. Dodatkowo wnioski dotyczące tych leków nie będą przedmiotem analizy weryfikacyjnej Agencji, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji prezesa Agencji. To powinno pozwolić ministrowi zdrowia rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w specjalnie przewidzianym dla tych technologii lekowych terminie 60 dni – dodaje mec. Krzyżanowski.

Według niego technologie te będą mogły liczyć na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego w wysokości łącznej do 5 proc. całkowitego budżetu na refundację rocznie, a bazując na danych za 2020 r., to ponad 740 mln zł rocznie. Pewnym problemem dla firm, których leki znalazły się na wykazie, może być ustawowy obowiązek finansowania kontynuacji terapii w przypadku, gdy po zakończeniu obowiązywania pierwszej decyzji refundacyjnej dla technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności MZ i firma nie dogadają się co do warunków refundacji na kolejny okres, tj. lek taki wypadnie z refundacji.