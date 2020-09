Lepsze perspektywy dla gospodarki Niemiec? To tylko pozory

W 2022 r. gospodarka Niemiec, jak przewidują ekonomiści z Ifo, urośnie o 1,7 proc. To by oznaczało, że w przewidywalnej przyszłości nie uda się jej odrobić strat wywołanych przez pandemię. Największa gospodarka Europy pozostanie mniejsza niż byłaby, gdyby utrzymała się na przedkryzysowej ścieżce wzrostu.

Monachijski ośrodek badawczy nie zmienił swoich przewidywań co do sytuacji na rynku pracy. Prognozuje, że stopa bezrobocia nad Renem będzie w tym roku wynosiła średnio 5,9 proc., w porównaniu do 5 proc. w ub.r. W 2022 r. wskaźnik ten spadnie do średnio 5,7 proc., a rok później do 5,5 proc.