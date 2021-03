Dobre dane z Chin. Produkcja przemysłowa wystrzeliła

- Przez większą część zeszłego roku chińscy konsumenci wykazywali nieco rezerwy, by wrócić do poziomu wydatków z końcówki 2019 r. Było to związane z lockdownem z początku roku i z tym, że kraj ostrożnie wrócił do wzrostu w sierpniu. Wygląda na to, że to ostrożne podejście się zmienia wraz ze spadającym prawdopodobieństwem kolejnej fali pandemii – twierdzi Michael Hewson, analityk CMC Markets.