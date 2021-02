Gospodarka strefy euro wypadła lepiej od prognoz

- Spadek PKB w czwartym kwartale był zbliżony do naszej prognozy oraz do konsensusu przewidywań analityków, ale dużo ważniejsze jest to, co stanie się w pierwszym kwartale i później. Dane sondażowe sugerują, że aktywność gospodarcza znacząco spadła w styczniu, ale nie spodziewamy się, by dalej spadała. Restrykcje pandemiczne nie zostały przecież zaostrzone dramatycznie a rządy chcą uniknąć takich zakazów, jakie wprowadziły w pierwszej połowie 2020 roku. Trzymamy się więc obecnie naszej prognozy mówiącej, że PKB spadnie tylko o około 0,5 proc. kw./kw. w pierwszym kwartale – twierdzi Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.