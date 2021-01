Nieco lepsze od prognoz dane o PKB z Europy

Choć dane za czwarty kwartał okazały się lepsze od prognoz, to gospodarki państw strefy euro są wciąż wyraźnie mniejsze niż przed pandemią. PKB Niemiec, licząc rok do roku spadł w czwartym kwartale o 2,9 proc. a PKB Hiszpanii skurczył się o 9,1 proc.

Pierwszy kwartał zapowiada się dosyć słabo dla gospodarek Europy Zachodniej.

- Potwierdzenie tego, że Niemcy uniknęły spadku PKB w czwartym kwartale to małe pocieszenie, jeśli bierzemy pod uwagę to, że niemal pewny jest jego spadek w pierwszym kwartale. O ile silne ożywienie jest prawdopodobne w dalszej części roku, to powolne postępy programu szczepień oznaczają, że odbicie będzie bardziej stopniowe niż się spodziewaliśmy - twierdzi Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.