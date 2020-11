Zamiast wzrostu, będą spadki PKB w Europie

W Wielkiej Brytanii kolejny lockdown zacznie obowiązywać od czwartku i potrwa co najmniej do 2 grudnia. Tym samym Wyspy dołączyły do grona takich państw jak Niemcy czy Francja, które zakazy podróży oraz obowiązek pracy zdalnej wprowadziły już w zeszłym tygodniu. Rewizja prognoz banki tłumaczą nagłym wzrostem liczby chorych na Covid-19, przez co kolejne państwa zmuszone są wprowadzić restrykcje. Tym samym ożywienie gospodarcze trwające od czerwca znowu wyhamuje.

Poniżej dalsza część artykułu