Nadwyżka handlowa Polski wciąż puchnie

Jak podał w środę NBP, wartość eksportu towarów w euro zwiększyła się w sierpniu o 0,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 1,7 proc. w lipcu i 2,6 proc. w czerwcu. Był to więc trzeci z rzędu miesiąc wzrostu eksportu po wiosennym załamaniu wywołanym pandemią Covid-19. Sierpniowy wynik jest jednak rozczarowujący. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści szacowali przeciętnie, że eksport wzrósł o 3,5 proc. rok do roku.

