Wirus obniży wzrost gospodarczy na świecie w 2020 roku

Dyrektor generalna MFW, Kristalina Georgiewa oświadczyła, że tegoroczny wzrost gospodarczy na świecie będzie mniejszy niż w 2019 r. z powodu koronowirusa, a Fundusz obniży w najbliższych tygodniach swą prognozę. W styczniu MFW spodziewał się przyspieszenia wzrostu do 3,3 proc. w bieżącym roku z 2,9 proc. w ubiegłym. Ten scenariusz stał się nieaktualny. Georgiewa powiedziała 22 lutego, że skutki epidemii zmniejszą wzrost na świecie o 0,1 pkt proc., a w samych Chinach o 0,4 pkt.- Globalny wzrost w 2020 r. będzie mniejszy wobec poziomu z ubiegłego roku, ale o ile zmaleje i jak długo potrwają skutki epidemii, to nadal trudno przewidzieć — powiedziała 4 marca na konferencji prasowej w Waszyngtonie.

MFW pracuje nad udostępnieniem 50 mld dolarów doraźnych środków finansowych dla krajów ubogich i o średnim dochodzie na wzmocnienie działań słabych systemów ochrony zdrowia - poinformowała po kontakcie z komitetem sterującym Funduszu. Ok. 10 mld może być przyznane najuboższym krajom na 10 lat z zerowym oprocentowaniem, wiele krajów o średnim dochodzie będzie mieć dostęp do 40 mld przez 5 lat z niższymi stopami. Do dodatkowej pomocy nie kwalifikują się Brazylia, Chiny i Argentyna, bo Fundusz uznał ich zadłużenie za niezrównoważone.