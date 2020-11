Polityczne starcie o plan wyjścia z pandemii

Dla rządu przedstawiony w ubiegłym tygodniu plan to kumulacja wielu tygodni pracy oraz próba pokazania nowego podejścia do zarządzania pandemią, a także oczekiwaniami obywateli. Plan zawiera m.in. rozpisane etapy i progi zachorowań. Dla opozycji to przeciwnie – sygnał, że podejście rządu nadal jest bardzo niekonsekwentne. – Najlepszy komentarz narodził się na naszych oczach. Rząd jednego dnia zapowiedział zamknięcie stoków narciarskich, a kolejnego je otwiera. Plan PiS jednego dnia się narodził, a drugiego się już rozpadł – mówi nam Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. I zapowiada, że Koalicja będzie w najbliższym czasie organizować konferencje prasowe w województwach turystycznych, z propozycją, by rozciągnąć okres ferii na wiele tygodni, tak aby zminimalizować kontakty.

