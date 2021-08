Covid-19 powoli opanowuje szpitale

Zdezorientowany personel oddziałów intensywnej terapii (OIT) nie wie, gdzie odsyłać coraz częściej pojawiających się w szpitalach pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19. Szpitale, które miały status covidowych podczas I, II i III fali pandemii, już nimi nie są, a instrukcje, zgodnie z którymi placówki mają sobie radzić we własnym zakresie, nie dotarły do wszystkich lecznic: – Każdy szpital ma obowiązek przyjmować chorego z Covid-19 na intensywnej terapii, tworząc dla niego izolatkę. Albo wysłać go do szpitala zakaźnego – tłumaczy dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Narodowego, członek Rady Medycznej przy premierze.

Poniżej dalsza część artykułu