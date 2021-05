Kiedy dalsze luzowanie obostrzeń. Minister podał datę

- Rzeczywiście zbliżamy się do takiego punktu przesilenia, punktu, w którym wszyscy chętni, ci najbardziej skłonni zostaną zaszczepieni i to szczepienie będzie czekało na pacjenta, a nie - jak w tej chwili - pacjent na szczepienie – dodał minister Niedzielski.

- Wychodząc z Covidu mamy do czynienia z pewnym deficytem zdrowotnym, który wynika z ograniczenia dostępności leczenia, bo to ograniczenie leczenia wynikało z bardzo wielu przyczyn - to nie zawsze była kwestia zamknięcia danego zakresu leczniczego, to czasem były też lęki pacjentów – uważa minister Niedzielski.