Polska jednak przystąpi do testów systemu tzw. certyfikatów covidowych

Tyle że każdy kraj, który wejdzie do systemu, najpierw sam musi się do niego prawnie i technicznie przygotować – od mechanizmów generujących kody QR oraz ich udostępnienie obywatelom, przez przygotowanie aplikacji weryfikującej kody QR i integracje z rozwiązaniem europejskim udostępniającym dane do weryfikacji (Digital Green Certificate Gateway). Dopiero kiedy to jest gotowe, państwo członkowskie może zgłosić się do konsorcjum, które buduje centralny system dla Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia integracji i gotowości. Jak zapewniło nas Ministerstwo Zdrowia, Polska spełniała te wymogi i zgłosiła gotowość 12 maja.