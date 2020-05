Czy konieczne będą oddzielne obostrzenia dla Śląska?

We wtorek ruszają masowe testy dla rodzin górników – próbki będą pobierane przez specjalne wymazobusy. To konsekwencja masowych zakażeń koronawirusem wśród pracowników kopalń – poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od 5 maja do wczoraj w województwie śląskim przybyło 1050 nowych chorych na Covid-19 – dla porównania w całej Polsce w tym samym czasie było to 2200 chorych.

Poniżej dalsza część artykułu