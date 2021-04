Powoli przybywa tych, którzy chcą się zaszczepić

Po roku walki z pandemią Polacy dość krytycznie oceniają , to, co w tej sprawie robi rząd. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej" w dniach 9–10 kwietnia wynika, że tylko 34,8 proc. ankietowanych wypowiada się o nich pozytywnie. Przy czym zaledwie 12,3 proc. oceniło, że działania rządu w walce z pandemią bardzo dobrze.

Zdecydowanie więcej jest opinii krytycznych. To aż 33,1 proc., co jest najwyższym wynikiem w sondażu, ocenia te działania jako raczej złe. A za bardzo złe 23,3 proc. respondentów. W sumie oceny negatywne stanowią ponad 56 proc. odpowiedzi.

Prawdopodobnie wpływ na oceny miała trzecia fala pandemii koronawirusa. Obecnie, choć dynamika dziennej liczby zakażeń nieco maleje, to wciąż ogromnym problemem jest rosnąca hospitalizacja osób zakażonych koronawirusem, a także wysoka liczba zgonów. W poniedziałek według raportu Ministerstwa Zdrowia zakażenie koronawirusem potwierdzono u 12013 osób. Zmarło 61 osób, w tym 15 bez chorób towarzyszących. Oznacza to wzrost o 21,32 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ponadto w ciągu doby w polskich szpitalach, po trzech dniach spadków, o 530 wzrosła liczba pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2. O 24 wzrosła liczba chorych na Covid-19 pod respiratorami, która zbliża się do 3,5 tys.

W tej sytuacji nie dziwi wciąż wysoki odsetek osób, które chcą się zaszczepić. Według najnowszego sondażu IBRiS zamierza to zrobić 60 proc. ankietowanych. Dla porównania według identycznego badania z początku lutego chęć zaszczepienia wyraziło ponad 64 proc. Z tym, że w obecnym badaniu występuje także wysoki odsetek osób, które już zostały zaszczepione – to 17,5 proc. Co ciekawe, wśród wyborców opozycji niemal co piąta osoba otrzymała już szczepionkę, podczas gdy wśród osób głosujących na Zjednoczoną Prawicę było to zaledwie 9 proc.