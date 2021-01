Opóźnienia w szczepieniach wywołują kryzysy polityczne w UE

We Włoszech w wyniku sporu o to, jak przełamać skutki gospodarcze zarazy, upadł rząd Giuseppe Contego. W kraju, który opłakuje już 86 tys. zmarłych na Covid-19, na światło dzienne wychodzą kolejne skandale. Jak ten, że jedna trzecia zaszczepionych uczyniła to poza kolejnością.

W środę królestwo mogło się już pochwalić 7 mln zaszczepionych, jednak prezes AstraZeneca Pascal Soriot zapewnił, że do końca marca będzie to 28–30 mln osób, m.in. dlatego, że jego firma wypełni złożone zamówienia.

Nie tylko narasta w Unii wołanie, aby pociągnąć europejską centralę do odpowiedzialności w sprawie szczepionek. Innym problemem jest tempo wykorzystania wartych 750 mld euro kredytów i darowizn Funduszu Odbudowy. Rok od pojawienia się zarazy na naszym kontynencie nikt nie dostał z tego ani centa i raczej przed końcem roku go nie zobaczy.

– Nie po to zaangażowaliśmy cały polityczny kapitał, aby teraz ten plan ugrzązł z powodów biurokratycznych. To wszystko dzieje się za wolno, jest nadmiernie skomplikowane. Musimy przyspieszyć – nie krył oburzenia w środowym wywiadzie dla „Financial Times" minister finansów Francji Bruno Le Maire. To jego kraj, wraz z Niemcami, podchwycił wiosną hiszpański pomysł zaciągnięcia przez Brukselę długu dla utworzenia pakietu stymulacyjnego. – Jeśli chcemy przełamać kryzys gospodarczy w najlepszych warunkach, europejskie pieniądze muszą dotrzeć tak szybko, jak to możliwe – dodał.