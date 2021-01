Szpitale powinny dostawać zamrożoną szczepionkę

Lodówka w każdym zakładzie

Zgodnie z dokumentem charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) nieotwarta fiolka szczepionki Comirnaty może być przechowywana w temperaturze od –90 st. C do – 60 st. C przez sześć miesięcy. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem do pięciu dni w temperaturze 2–8 st. C i maksymalnie dwie godziny w temperaturze do 30 st. C. Producent podkreśla, że nie można jej ponownie zamrażać.