Pentagon zapowiada obowiązek szczepień żołnierzy USA

W poniedziałek amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła bezwarunkowo do użycia w grupie osób powyżej 16. roku życia szczepionkę przeciw Covid-19 Pfizer/BioNTech. To pierwsza szczepionka, którą w USA dopuszczono do użycia w trybie regularnym, a nie awaryjnym.

Dowiedz się więcej: FDA dopuszcza bezwarunkowo do użycia szczepionkę Pfizera

Amerykańskie media podkreślają, że ruch FDA uruchomi całą kaskadę decyzji, dotyczących obowiązku szczepień w różnych grupach społecznych i zawodowych. Zdaniem „The New York Times” w najbliższym czasie można spodziewać się takich decyzji dotyczących szpitali, uczelni, korporacji i innych organizacji.