Waldemar Kraska: Wariant Delta wymaga odporności 85-90 proc. osób

- Niepokojące jest to, że w Polsce zaczyna dominować wariant Delta, mutacja koronawirusa, która jest tak bardzo zakaźna w porównaniu do swoich poprzedników - mówił w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

We wtorek odnotowano w kraju 194 nowe przypadki zakażeń nowym wariantem koronawirusa. Mutacja ta zaczyna dominować w Polsce. - Z 8 proc. do 54,5 proc. - szybko rośnie udział nowej mutacji w zakażeniach - powiedział.

Kraska zapewnia, że dostępne na rynku szczepionki zapewniają ochronę przed mutacją Delta. - W tej chwili mutacja Delta wg ekspertów wymaga odporności ok. 85-90 proc. populacji, czyli zaszczepienia lub przechorowania - mówił.

- Powinniśmy być ostrożni patrząc na to co dzieje się w krajach Europy Zachodniej - Wielka Brytania to dziennie ok. 50 tys. nowych zakażeń przy wyszczepieniu 60 proc. społeczeństwa drugą dawką. Wśród osób niezaszczepionych przekłada się to na wzrost zakażeń - ocenił wiceminister.