Bartoszewski: Jakby kard. Wyszyński powiedział „szczepimy się”, to by się cały naród zaszczepił

Bartoszewski komentował w niedzielę w Polsat News słowa prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który apelował o „Całkowity lockdown” dla niezaszczepionych i możliwość normalnego funkcjonowania dla zaszczepionych. - Ja bym powiedział tak: jeżeli ktoś się zaszczepi, to nie będą go obowiązywały żadne lockdowny, będzie mógł normalnie funkcjonować. Jeżeli ktoś się nie zaszczepi, to będzie miał lockdown całkowity - mówił lider ludowców.

- Mój szef jest lekarzem, który spędził miesiąc w szpitalu covidowym, starając się pomóc pacjentom, którzy byli zakażeni. W związku z tym on wie, o czym mówi - stwierdził Bartoszewski. - Znam szefa głównego szpitala covidowego w Warszawie i in też to samo mówi, i mówi, jakie są powikłania u ludzi chorych - dodał.