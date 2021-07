Koronawirus. Niedzielski: Przeciwciała ma ok. 60 proc. Polaków

Adam Niedzielski powiedział, by oddzielić "dyskusję akademicką" dotyczącą wymaganego odsetka odpornych (według różnych szacunków 50-70 proc.) od "tego, co dzieje się w rzeczywistości".

Niedzielski zaznaczył, że posiadanie przeciwciał "to nie jedyny mechanizm obronny organizmu". - Mamy inne mechanizmy, ja nie będę wchodził w skomplikowane szczegóły - zastrzegł.

- Te 60 proc. trzeba traktować jako pewne minimum tego, z czym mamy do czynienia - dodał.

Czytaj także:

Prezes PSL: Jeżeli ktoś się nie zaszczepi, będzie miał lockdown całkowity

- Biorąc pod uwagę, że cały czas akcja szczepień - mam nadzieję, do czego zachęcam - będzie posuwała się do przodu i patrząc na to, że w tej chwili mimo luzowania obostrzeń, mimo zwiększenia mobilności, mimo powrotu do względnej normalności, jeśli mogę tak powiedzieć, mamy cały czas do czynienia ze spadkiem zakażeń - mówił.

- Są zwolennicy głosu o pewnej sezonowości wirusa, ale ten wirus również się rozprzestrzenia w wysokich temperaturach, czego najlepszym przykładem są Indie. Oprócz sezonowości oznacza to (niska liczba nowych przypadków - red.), że już działa naturalna bariera - podkreślił Adam Niedzielski.