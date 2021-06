MZ: Wariant Delta bardziej zjadliwy. Musimy zadbać o ochronę granic

Z dziesięciodniowej kwarantanny będzie zwalniał ujemny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2 uzyskany z próbki pobranej najwcześniej po siedmiu dniach - a nie, jak do tej pory, po dwóch. Kwarantanna nie obejmie osób zaszczepionych i dzieci do 12 roku życia – mówił Kraska .

- Najważniejszą teraz jest kwestia zabezpieczenia granic, bo tej transmisji w Polsce nie ma jeszcze dużej i to, co nam może zagrozić, to przedostanie się dość licznych grup obywateli chociażby innych państw, którzy będą zakażeni i którzy rozpropagują tę transmisję w Polsce, stąd też obostrzenia graniczne są dzisiaj najistotniejszymi obostrzeniami, z jakimi musimy mieć do czynienia - mówił.

Dlaczego państwa spoza Schengen i EOG są traktowane inaczej?

- W strefie Schengen, w UE, w Europejskim Obszarze Gospodarczym mamy wdrażane rozwiązania dotyczące unijnego certyfikatu covidowego - odparł rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

- Dlatego rozróżniamy kraje UE, strefy Schengen od pozostałych państw z uwagi na zabezpieczenie wszystkich, którzy podróżują w granicach UE, są obywatelami unijnymi, właśnie tym tzw. paszportem covidowym - dodał.

Andrusiewicz mówił, że w UE są certyfikaty covidowe. Rzecznik nazwał je "świadectwem bezpieczeństwa uznawanym w granicach UE".

- Spoza strefy Schengen sytuacja wygląda inaczej. Jeżeli w Wielkiej Brytanii mamy te same szczepionki, w głównej mierze AstraZeneca, problem jest zapewne mniejszy. Ale mamy kraje, w których się szczepi innymi szczepionkami, niedostępnymi i niedopuszczonymi w granicach UE. Wówczas to nasze podejście musi się zdecydowanie różnić - powiedział.