Izraelczycy zdejmują maseczki w pomieszczeniach

We wtorek uczniowie udali się do szkół, a dorośli do pracy bez masek po raz pierwszy od ponad roku. Wcześniej już w kwietniu zniesiono w Izraelu obowiązek noszenia masek na świeżym powietrzu.

Około 55 procent z 9,3 miliona mieszkańców Izraela jest w pełni zaszczepionych - frekwencja pozostała w dużej mierze niezmieniona po rozszerzeniu w tym miesiącu zakresu szczepień na dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w tym miesiącu Izrael odnotował zero lub jeden zgon dziennie z powodu COVID-19. Liczba nowych zakażeń stale, ale łagodnie spada.

Resort zdrowia ogłosił, że maski nadal będą wymagane od nieszczepionych pacjentów i personelu w placówkach medycznych, od osób na kwarantannie i od pasażerów lotów komercyjnych.