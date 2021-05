Wakacje w pandemii. „Jeśli za granicę z dzieckiem, to do krajów UE”

Zdaniem dr. Łukasza Durajskiego, lekarza medycyny podróży, eksperta ds. szczepień WHO Europe i członka Amerykańskiej Akademii Pediatrii, w czasach Covidu nie należy zabierać niezaszczepionych dzieci do krajów egzotycznych, gdzie grozi im nie tylko zakażenie koronwirusem, ale i chorobami tropikalnymi.

– Jeśli chodzi o rodziny z dziećmi, na ten moment zachęcam do wyjazdów do krajów Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i gdzie – w razie nagłego zachorowania – mamy szansę uzyskać pomoc medyczną bez dodatkowych kosztów. Szczególnie w dobie Covid-19 warto pamiętać, że wyjazd wiąże się z ryzykiem również dla naszego dziecka – mówił dr Durajski.

Rodzicom radzi się zaszczepić: – Coraz więcej krajów będzie wymagało takiego szczepienia, by moc do niego wjechać. Szczególnie że takie decyzje aktualnie zapadają i kupując wycieczkę będziemy na innym etapie niż w momencie wylotu. Nawet w przypadku szczepionki jednodawkowej potrzebujemy dwóch tygodni, aby być uznanym za osobę zaszczepioną. Last minute nie wystarczy – przekonuje dr Durajski.

Gość podcastu, który dwa miesiące spędził na Zanzibarze, pracując jako lekarz przy programach telewizyjnych, ostrzega, że wbrew informacjom medialnym, miejsce to nie jest wolne od koronawirusa, a w przypadku zachorowania może być bardzo trudno o pomoc medyczną.

Jego zdaniem celebryci, którzy wrzucają na media społecznościowe sielskie obrazki z wakacji na Zanzibarze czy w Meksyku szkodzą swoim fanom, tworząc wrażenie jakoby wakacje w egzotycznych kierunkach były bezpieczne. – Pamiętajmy, że znane osoby przebywają w najdroższych hotelach, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Ich „followersów” nie stać natomiast na hotel za kilkaset albo nawet kilka tysięcy dolarów za dobę – mówi dr Durajski.