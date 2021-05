Koronawirus. Czy szczepienia na COVID-19 trzeba będzie powtarzać? Ekspert odpowiada

- To oznacza, że wirus jest w stanie zakazić kogoś, kto siedzi na drugim końcu sali, w momencie gdy znajduje się w niej chory. I to jest niepokojące, że o tym za mało mówimy, nie inwestujemy w systemy aktywnego oczyszczania powietrza. To powinien być ważny kierunek działań - przekonywał dr Grzesiowski.

- Propagujmy szczepienia, podkreślajmy, że będzie można wziąć udział w weselu, w imprezie, jeśli jesteś zaszczepiony. Po drugie - jeśli nie możesz lub nie chcesz się szczepić - zrób sobie test. Po trzecie - starajmy się unikać kontaktu z chorymi - apelował również dr Grzesiowski.

Dr Grzesiowski mówił też o kwestii wymuszania szczepień na COVID-19 przez rządy. Jego zdaniem "obowiązkowość szczepień może się dokonać nie przez rządy krajów, które wymagają wobec swoich obywateli szczepienia, ale przez rządy krajów, które będą wpuszczać turystów" i które mogą wymagać od wjeżdżających legitymowania się dowodem zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.

A czy szczepienia na COVID-19 trzeba będzie powtarzać?

- Musimy sobie zdać sprawę z bardzo ważnej kwestii: koronawirus jest młodym wirusem, jeśli chodzi o aktywność wśród ludzi. W związku z tym będzie się zmieniał dostosowując się do nowej grupy. On żyje od tysięcy lat wśród nietoperzy i nie mutował. Teraz mutuje, bo dostosowuje się do nowej grupy. I być może przez pierwsze lata będziemy musieli szczepionki zmieniać, tzn. dostosowywać do nowych wariantów. Być może w którymś momencie będziemy nawet w stanie wyprzedzić niektóre mutacje - odpowiedział ekspert.

- Pamiętajmy: my, poprzez szczepienia kupujemy życie - podkreślił dr Grzesiowski. - Osoby zaszczepione nie umierają z powodu COVID-u, albo dzieje się to sto razy rzadziej - dodał.