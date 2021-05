Koronawirus. USA: Kiedy szczepionka na COVID zostanie zatwierdzona do podawania dzieciom? AFP

Federalna Agencja ds. Żywności i Leków przygotowuje się do zatwierdzenia do użycia szczepionki Pfizer/BioNTech w grupie dzieci w wieku 12-15 lat. Decyzja ma zapaść do początku przyszłego tygodnia - informuje "New York Times".