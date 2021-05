USA: Pfizer i BioNTech wnioskują o pełne dopuszczenie szczepionki do użycia PAP, EPA

Pfizer i BioNTech, producenci szczepionki na COVID-19 dopuszczonej do użycia w sytuacjach nadzwyczajnych m.in. w USA i na terenie UE (w tym w Polsce) złożyły wniosek do amerykańskiej Federalnej Agencji ds. Leków (FDA) o pełne zatwierdzenie szczepionki do użycia na terenie Stanów Zjednoczonych.