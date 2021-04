Koronawirus. Czy po szczepionce Johnson&Johnson mogą pojawić się zakrzepy?

CNN przypomina, że w czasie testów klinicznych szczepionki Johnson&Johnson doszło do czterech przypadków wystąpienia nietypowych rodzajów zakrzepów.

To, co zaniepokoiło FDA to fakt, że w grupie, której podano szczepionkę Johnson&Johnson, przypadki zakrzepów były częstsze niż w grupie, która otrzymała placebo.

Przypadki te bada Europejska Agencja ds. Leków. Na razie nie ma dowodów na bezpośredni związek pojawienia się zakrzepów ze szczepionką.