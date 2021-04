Koronawirus w Polsce. Lekarka alarmuje: Umierają młodzi

Mówiąc o przypadkach zgonów, do których dochodzi po tym, jak pacjentowi zaczęło się poprawiać prof. Sieroń mówiła, że dochodzi do nich, gdy "mimo profilaktyki dochodzi do powikłań zakrzepowo-zatorowych".

- I czasami dochodzi tutaj do zatrzymania akcji serca i oddechu, do zgonu - dodała.

Prof. Sieroń przyznawała też, że wielu młodych chorych trafia do szpitali w ciężkim stanie. Przyznała, że czasem trudno ustalić, który moment choroby jest tym, gdy trzeba szukać pomocy w szpitalu, ponieważ choroba jest podstępna i czasem stan zdrowia zakażonego pogarsza się gwałtownie.

- Kiedy pacjent czuje, że słabnie, ze trudniej mu oddychać, to jest to moment, gdy należy szukać pomocy - mówiła.