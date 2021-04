Michał Dworczyk: Szczepienie niepełnosprawnych? Wyjątkowo trudny temat

Rzeczpospolita: Co z sytuacją osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, na co zwraca uwagę opozycja?

Michał Dworczyk: Dla mnie to wyjątkowo trudny temat. Apeli o to, by szczepić poszczególne grupy chorych, w tym osób przewlekle chorych na różne schorzenia czy osób niepełnosprawnych, jest bardzo wiele. W oparciu o rekomendacje Rady Medycznej wyodrębnione zostały grupy - osoby z takimi chorobami przewlekłymi, które powodują szczególne zagrożenie w przypadku zachorowania na Covid. Są to np. pacjenci wentylowani mechanicznie czy chorzy onkologicznie. Jest wiele osób, które bardzo ciężko chorują i mają bardzo trudne życie. Ale musimy pamiętać, że również z punktu widzenia osób niepełnosprawnych lub tych z ograniczoną mobilnością, bardzo ważne jest, abyśmy nabrali odporności zbiorowej.