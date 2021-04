Koronawirus. Johnson&Johnson zaczyna podawać swoją szczepionkę dzieciom

W tej fazie testów brały dotychczas udział osoby w wieku 18-55 lat oraz osoby w wieku 65 lat i starsze.

Teraz do testów zostają włączeni nastolatkowie.

Przedstawiciel firmy Janssen, szczepionkowego oddziału Johnson&Johnson, dr Mathai Mammen zapowiada, że firma chce rozpocząć wkrótce również testy szczepionki z udziałem młodszych dzieci i kobiet w ciąży.

Obecnie Johnson&Johnson szuka ochotników do testów wśród nastolatków w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a wkrótce nabór ochotników ma rozpocząć się w USA, Holandii, Kanadzie a potem Brazylii i Argentynie.

Początkowo szczepionkę będą otrzymywać 16- i 17-latkowie.

Testy szczepionek z udziałem dzieci w wieku 12-15 lat prowadzi już Pfizer - wykazały one 100-procentową skuteczność szczepionki w obronie przed objawowym zakażeniem koronawirusem.

Pfizer i BioNTech chcą w najbliższym czasie wystąpić do amerykańskiej Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o zgodę na podawanie szczepionki dzieciom w wieku 12-15 lat.



Testy z udziałem dzieci w wieku 12-17 lat prowadzi też obecnie inny producent szczepionki na COVID-19, koncern Moderna. Badania szczepionki z udziałem dzieci w wieku 6-17 lat prowadzi też AstraZeneca.



W ubiegłym tygodniu Pfizer/BioNTech rozpoczął badania szczepionki z udziałem dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Testy z udziałem 4 644 dzieci mają zakończyć się do końca 2021 roku.