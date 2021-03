Koronawirus. Kiedy chory na COVID-19 powinien się zgłosić do szpitala?

Mówiąc o podanych w środę danych o zakażeniach w ciągu ostatniej doby (16 741, wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia o ok. 16,29 proc., najniższy taki tygodniowy wzrost od połowy lutego), dr Zajkowska stwierdziła, że "wahnięcie to nie napawa jej optymizmem".

- Okres hospitalizacji (z COVID-19 - red.) to od 1 do 3 tygodni, a pod koniec tygodnia te wskaźniki (zakażeń - red.) rosną. Z niepokojem patrzę co będzie dalej - mówiła.



W kontekście obostrzeń dr Zajkowska stwierdziła, że "podobają jej się rekomendacje niemieckie". Niemcy przedłużyli obostrzenia do 18 kwietnia, wprowadzając twardy lockdown w okresie Wielkanocy (od 1 do 6 kwietnia).

- Niemcy zwracają uwagę na wszystkie punkty gdzie się zakażamy - mówią o ograniczaniu spotkań świątecznych, ograniczaniu zakupów w okresie przedświątecznym i rekomendują przejście na pracę zdalną - tłumaczyła.

Dr Zajkowska ostrzegała, że uczestnicząc w okresie świątecznym w rodzinnym spotkaniu "ryzykujemy przyniesienie zakażenia i wzięcie odpowiedzialności za zakażenie osób, z którymi się spotykamy".