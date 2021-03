Koronawirus. Włochy: Brytyjski wariant wirusa SARS-CoV-2 "powszechny wśród dzieci" AFP

Wariant koronawirusa SARS-CoV-2 wykryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent (wariant B.1.1.7) jest powszechny we Włoszech wśród zakażonych koronawirusem dzieci w wieku szkolnym i przyczynia się do gwałtownego wzrostu krzywej zakażeń w kraju - oświadczył we wtorek minister zdrowia Włoch, Roberto Speranza.